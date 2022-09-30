Москва, , 13:04 — REGNUM Лучшим тренером Российской премьер‑лиги (РПЛ) по итогам сентября признан главный тренер «Ростова» Валерий Карпин. Об этом 30 сентября сообщает пресс‑служба лиги.

Валерий Карпин Fc-rostov.ru

Карпин одержал победу единогласным решением болельщиков, а также экспертов РПЛ и телеканала «Матч Премьер».

На награду претендовали Сергей Семак («Зенит»), Михаил Галактионов («Нижний Новгород»), Александр Сторожук («Краснодар») и Дмитрий Пятибратов («Факел»).

Напомним, в трёх сентябрьских турах РПЛ «Ростов» под руководством Карпина набрал девять очков, победив «Торпедо» (1:0), «Спартак» (4:2) и «Крылья Советов» (2:1). Команда идёт на втором месте в РПЛ с 22 очками.

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