Улан-Удэ, , 13:03 — REGNUM В Бурятии с начала года зарегистрировано 121 ДТП, виновниками которых стали водители в состоянии опьянения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД республики.

За рулем upyernoz

В результате погибли 28 человек, ещё 200 пострадали. В 14 происшествиях пострадали пьяные пешеходы, оказавшиеся на проезжей части.

Инспекторы ГИБДД привлекли к административной ответственности около 3,1 тыс. водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения. 1 тыс. водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

«950 граждан были задержаны автоинспекторами по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, то есть за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения освидетельствования», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд приговорил местного жителя к 7 годам колонии за совершение «пьяного ДТП», в результате которого погиб пятилетний мальчик. Ещё два мальчика получили травмы.

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