Калачинский район, Омская область, , 13:02 — REGNUM Уголовное дело о превышении чиновниками должностных полномочий возбуждено в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 сентября в следственном управлении СКР по региону.

Ремонт дороги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») против должностных лиц администрации города Калачинска возбуждено по материалам прокурорской проверки.

По версии следствия, дорожное полотно на одной из улиц в Калачинске, где находится частный дом главы района, находилось в удовлетворительном состоянии и не нуждалось в капремонте. Однако, несмотря на это, в 2022 году автодорогу отремонтировали.

Сумма необоснованно понесённых муниципальным бюджетом затрат составила около 2 млн рублей. При этом значительная часть автомобильных дорог Калачинского городского поселения нуждается в обустройстве, в том числе в оборудовании пешеходных переходов в районе образовательных учреждений.

Проводятся следственные действия, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-директор управления капитального строительства Смоленской области арестован в связи с обвинениями в превышении должностных полномочий, мошенничестве и получении взятки.

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