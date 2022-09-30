Рамалла , 30 сентября, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Движение ХАМАС призвало жителей Палестины быть готовыми к новым акциями протеста на территории Западного берега реки Иордан. Об этом 30 сентября заявил заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури в интервью Al-Aqsa.

وكالة الرأي Эмблема ХАМАС

По его словам, ситуация в регионе постепенно накаляется и в ближайшее время стоит ожидать начала «новой интифады» (восстания).

«Борьба сил сопротивления обостряется и становится источником беспокойства для противника. Битва с врагом может быть выиграна только путем вооруженного сопротивления», — заявил аль-Арури.

В ХАМАС также призвали власти Палестины отказаться от переговоров с Израилем и присоединиться к вооружённому восстанию.