Рига, 30 сентября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Национальный парламент Латвии Сейм на своем последнем заседании перед новыми выборами принял поправки к Законам «Об образовании» и «О всеобщем образовании», которые поставили крест на многовековой истории русского образования в стране.

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Об этом сообщил латвийский портал bb. lv. Согласно принятым законопроектам, с 2025/2026 учебного года преподавание во всех школах — от начальной и средней до гимназий — будет вестись только на латышском языке. Изменения в законах предусматривают, что с сентября 2023 года дошкольные учреждения (детсады) также переходят на обучение только на госязыке.

Законопроект поддержали 63 депутата, против высказались 16 парламентариев. Как отмечают латвийские СМИ, проект закона был принят «под громкие аплодисменты», и стал последним решением Сейма 13-го созыва.

Социальные сети русской Латвии уже прокомментировали решение парламента как «русофобское» и оскорбительное по отношению к сотням тысяч русскоязычных жителей страны, которых принудительно лишают возможности учить родной язык.

«Даже во время нацистской оккупации немцы сохранили школьное образование на русском», — заметил один из комментаторов.

Другой выразил мнение, что русская община Латвии, подарившая миру кинорежиссера Сергея Эйзенштейна и скульптора Веру Мухину, математика Мстислава Келдыша и «русского Шерлока Холмса» Аркадия Кошко, сотни других видных представителей науки и культуры, сформировавшихся как личности благодаря русскому языку и образованию, теперь уже не сможет быть такой же плодовитой.