Донецк, 30 сентября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Зайцево в Донецкой Народной Республике, сообщили 20 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:40 (совпадает с мск) — н. п. Дылеевка — н. п. Зайцево: выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 30 сентября каратели ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка.

Читайте также: Боевики ВСУ обстреляли два района Донецка