Париж, 30 сентября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр попросил энергетические компании приложить дополнительные усилия, чтобы гарантировать «разумные цены» для малых и средних предприятий, сообщает Le Parisien.

European People's Party Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр

Поставщики энергии должны будут соблюдать «кодекс поведения».

«Я думаю, что сегодня (поставщики энергии) недостаточно ведут игру со своими клиентами, особенно с малым и средним бизнесом», — заявил министр экономики Франции в интервью Europe 1, напрямую обращаясь к TotalEnergies, Engie и EDF.

По словам министра, компании обязуются обеспечить всем малым предприятиям разумные цены на электроэнергию в разумные сроки и на разумных условиях.

Европейская организация работодателей предупредила, что высокие цены на газ и электроэнергию в Европе создают «неминуемый риск» «производственных потерь» и «закрытия тысяч европейских компаний». Некоторые поставщики энергии предлагают малым предприятиям «цены около 600 или 700 евро за мегаватт-час, тогда как поставщики энергии ожидают цену от 200 до 300 евро.

Как сообщало ИА REGNUM, представители 27 стран Евросоюза встречаются в Брюсселе, чтобы обсудить предложения, выдвинутые Европейской комиссией, и замедлить стремительный рост цен на энергоносители.

Читайте также: Министры энергетики стран ЕС обсудят рост цен на энергоносители