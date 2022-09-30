Москва, 30 сентября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Функционирование газопровода «Турецкий поток», по которому российский газ идёт через Чёрное море в Турцию и европейские страны, не зависит от наличия лицензии у компании-оператора. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 30 сентября журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он прокомментировал отзыв экспортной лицензии у компании South Stream Transport B. V., зарегистрированной в Нидерландах. Лицензия отозвана в рамках новых санкций Евросоюза против России от 18 сентября.

«Пока только могу сказать, что это не влияет на его функционирование, то есть ток газа идёт», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в компании South Stream Transport B. V. заявили, что поставки газа из-за досрочного отзыва лицензии не пострадают, заявка на возобновление лицензии уже подана.

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