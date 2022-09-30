Владивосток, 30 сентября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил создать комиссии, которые должна следит за ходом частичной мобилизации, сообщили в пресс-службе правительства региона.

R-19.ru Частичная мобилизация

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Основная задача комиссии — наблюдать за мобилизационным процессом и оперативно реагировать в случае ошибки военкомата и призыва на службу граждан, не подлежащих мобилизации.

Отмечается, что подобные комиссии будут созданы во всех муниципалитетах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске мобилизовали мужчину, состоящего на учёте в психиатрической больнице. За помощью в региональный штаб ОНФ обратилась супруга.