Биробиджан, 30 сентября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Биробиджане на площади Ленина 30 сентября состоялся митинг в поддержку воссоединения Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией. В мероприятии приняли участие около 1,7 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Еврейской АО.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Флаги ДНР и России

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Участники митинга растянули на площади огромный по своим размерам триколор.

«Мы переживаем контрастное время — светлое и одновременно тяжёлое. По результатам референдума в состав России войдут новые территории. Люди ждали нас 8 лет, стоя кровавой стеной. Отдадим им должное. Я переживаю вместе с жёнами и матерями, которые отпустили своих мужей и сынов. Но каждый мужчина должен выполнить свой долг, быть воином и защитником», — сказал Евгений Филинский, который с апреля по июнь принимал участие в специальной военной операции в защиту Донбасса.

В завершении митинга его участники исполнили гимн РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, на площади Орджоникидзе в Якутске собрались сотни людей, желающих выразить поддержку жителям освобождённых территорий, которые на референдуме приняли решение о воссоединении с Россией. В столице Якутии 30 сентября прошёл митинг-концерт.