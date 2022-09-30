Эль-Кувейт, 30 сентября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Независимая избирательная коллегия Кувейта подвела итоги парламентских выборов, которые прошли в стране 29 сентября. Как сообщает официальное информационное агентство QUNA, избирательный процесс характеризовался высокой явкой — более 70% избирателей.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Кувейт

По информации журналистов, это привело к тому, что в Национальное собрание вошли 27 новых членов, в том числе — 15 депутатов, никогда ранее не избиравшихся и 12 депутатов, которые входили в предыдущие составы парламента.

Ранее парламент Кувейта был распущен эмиром Кувейта Навафом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом из-за критики со стороны представителей ряда местных племён, требующих пересмотра внутренней политики страны.