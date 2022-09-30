Москва, 30 сентября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Минобороны России досрочно получило от омского предприятия новую партию глубоко модернизированных танков Т-80БВМ. Об этом сообщает 30 сентября пресс-служба концерна «Уралвагонзавод».

Дарья Антонова ИА REGNUM Танк Т-80БВМ

Очередную партию танков передал военным по гособоронзаказу Омский завод транспортного машиностроения, «Омсктрансмаш». Он входит в концерн «Ростеха».

«Все обязательства перед заказчиком предприятие выполняет досрочно», — отметили в пресс-службе концерна.

Вместе с боевыми машинами танкистам передали детские письма со словами поддержки. Патриотическую акцию «Письма солдатам» организовало предприятие, в ней приняли участие дети сотрудников.

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