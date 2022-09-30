Сеул, 30 сентября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. С 1 октября в Южной Корее повысят цены на газ. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Согласно опубликованным данным, тарифы для населения вырастут на 15,9%. Предполагается, что счета за газ в среднем вырастут на 6000 вон (~$4,2).

Что касается коммерческих предприятий, то тариф будет зависеть от сферы деятельности и варьироваться от 16,4% до 17,4%.

Нынешнее повышение в Корейской газовой корпорации объясняют необходимостью восполнения затрат на сырьё, которые не покрываются при нынешнем уровне тарифов.

Отметим, что в течение года тарифы на газ в Южной Корее выросли на 18,4%. В этой ситуации нынешнее повышение значительно усиливает нагрузку на домохозяйства.