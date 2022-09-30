Бишкек, 30 сентября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Пособие по рождению ребенка нужно платить не только бедным, но и жёнам богатых людей. Об этом заявила депутат Надира Нарматова на заседании фракции «Ата Журт Кыргызстан» парламента Киргизии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Своё предложение она объяснила тем, что «супруги богатых и бедных людей рожают одинаково».

Читайте также: К концу года за чертой бедности окажется 38% населения Киргизии

«Я вижу тут социальную несправедливость, это ведь неправильно. Организм у всех одинаковый. Рождение ребенка вообще тяжёлое бремя», — подчеркивает парламентарий.

Также Нарматова выразила мнение, что пособие «Балага суйунчу» следовало бы увеличить с 4 тысяч до 50 тысяч сомов (с 2,9 тысячи до 36,5 тысячи рублей), и выплачивать такую сумму за каждого рождённого ребёнка — чтобы стимулировать рождаемость в Киргизии.

Читайте также: Население Киргизии выросло почти до 7 млн человек