Москва, 30 сентября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Донецкая и Луганская Народные Республики воссоединятся с Россией в границах 2014 года, в которых Москва ранее признала независимость этих государств. Об этом 30 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Правительство Донецкой Народной Республики Флаги ДНР и ЛНР

«Донецкая и Луганская Народные Республики признаны Российской Федерацией в рамках границ 2014 года», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, примут ли новые территории в состав России целиком или только части, контролируемые ВС России.

Он также добавил, что неосвобожденную территорию ДНР предстоит освободить, поскольку с Россией воссоединяется признанное Москвой государство в границах 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией суверенитета и независимости Херсонской и Запорожской областей.

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