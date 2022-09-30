Реж, Свердловская область, 30 сентября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В Свердловской области местный житель задержан по подозрению в диверсии на железнодорожных путях. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

(сс) Tabble Рельс

Силовики проводят необходимые следственные действия. По факту диверсии возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, мужчина готовил диверсию на перегоне Реж — Стриганово. Он установил устройство на железнодорожных путях в результате чего мог произойти сход подвижного состава с рельсов. В интересах следствия другие подробности дела не разглашаются, отметили в ведомстве.