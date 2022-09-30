Москва, 30 сентября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин может провести международный телефонный разговор сегодня вечером. Об этом 30 сентября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин говорит по телефону

Представитель Кремля, уточнил, что вся информацию о возможном международном телефонном разговор будет предоставляться по мере поступления.

Также Песков добавил, что у президента РФ на сегодняшний день запланирован и другие непубличные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, если президент России Владимир Путин запланирует посетить митинг 30 сентября в Москве, то Кремль сообщит об этом, заявлял ранее Дмитрий Песков.

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