Саратов, , 13:38 — REGNUM По итогам восьми месяцев 2022 года в Саратовской области выявили на 8% меньше фактов хранения и ношения боеприпасов, оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств. При этом почти в три раза возросло количество случаев, когда при совершении преступлений применяется оружие, сообщает 30 сентября региональная прокуратура.

Боеприпасы

Так, жителя Саратова осудят за незаконное хранение боеприпасов.

По версии следствия, в мае 2022 года при обследовании гаража в одном из кооперативов Заводского района города обнаружили и изъяли авиационный бронебойно-трассирующий боеприпас калибра 37 мм, авиационный бронебойный боеприпас калибра 23 мм, 20 патронов к спортивному и охотничьему нарезному огнестрельному оружию калибра 5,6 мм, незаконно хранящиеся обвиняемый.

Уголовное дело направлено в суд Саратова.

Как сообщало ИА REGNUM, у жителя Саратова изъяли несколько патронов к огнестрельному оружию и похожий на боевую гранату предмет.

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