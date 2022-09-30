Ереван, 30 сентября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Следственный комитет Армении 30 сентября обнародовал некоторые подробности гибели троих военнослужащих армянской армии возле границы с Азербайджаном. Информацию опубликовали на сайте ведомства.

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По данным следователей, трагедия произошла около 20:00 (19:00 мск) 28 сентября на оборонительной позиции возле города Джермук. Сообщается, что гибель военнослужащих произошла из-за обстрела минометами с азербайджанской стороны.

«Смертельные осколочные ранения получили командир стрелкового батальона, подполковник Наапет Маркарян, заместитель командира батальона, военнослужащий-контрактник, сержант Ованнес Сукиасян и военнослужащий срочной службы, рядовой Эдвард Ованнисян», — говорится в сообщении.

Расследование по данном делу продолжается.

Напомним, в Азербайджане заявляют, что 28 сентября отвечали на «провокации» со стороны Армении.