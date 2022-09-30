Таллин, , 12:48 — REGNUM

Согласно данным Департамента статистики Эстонии, в сентябре 2022 года потребительские цены в Эстонии выросли на 24,1% в годовом исчислении, что стало новым максимальным показателем в истории страны с начала 1990-х годов.

Это также рекордный показатель для Эстонии с момента ее вступления в Евросоюз и перехода на евро. По сравнению с августом в сентябре потребительские цены выросли на 0,4%.

Также отмечается, что Эстония остается лидером еврозоны по темпам инфляции. Предварительные данные о том, какой была инфляция в еврозоне в сентябре 2022 года, Евростат опубликует позже.