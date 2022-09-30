Черкесск, , 12:48 — REGNUM В Карачаево-Черкесии состоялись проводы первой группы мобилизованных. Колонны автобусов 29 сентября выдвинулись с территории военной части 34-й отдельной мотострелковой горной бригады, сообщил глава региона Рашид Темрезов.

Частичная мобилизация Mil.ru

По его словам, мобилизованные из республики будут направлены сначала в учебные центры, где пройдут курсы по программе боевой подготовки. В команде бойцов из Карачаево-Черкесии механики-водители, операторы-наводчики, командиры БМП, танков и БТР. Призванные в рамках частичной мобилизации пройдут боевое слаживание в составе воинских подразделений.

Как сообщало ИА REGNUM, власти региона закупили для доэкипировки мобилизованных дополнительное обмундирование, в том числе теплую одежду и обувь, спальные мешки. Машина с грузом уже отправлена в места службы призывников из региона.

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