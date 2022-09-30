Осло, 30 сентября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Норвегия может ввести запрет для российских туристов, аналогичный тому, который ранее ввела Финляндия, заявила в пятницу 30 сентября министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель, как передает агентство Reuters.

Julian-G. Albert Флаг Норвегии

«При необходимости мы быстро закроем границу, и изменения могут быть внесены в кратчайшие сроки. В Норвегию прибыло мало людей по сравнению с Финляндией, и ситуация здесь иная», — сказала Мель.

Норвегия разместит вертолет с датчиками, поскольку сейчас она видит повышенный риск незаконного пересечения границы на фоне объявленной в России мобилизации.

Норвегия, которая не входит в ЕС, но является членом европейской Шенгенской зоны, пока держит открытой свою арктическую границу с Россией, где число прибывающих в последнее время возросло до нескольких сотен человек в день.