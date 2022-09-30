* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 30 сентября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Маулави Абдулла Мухтар, губернатор талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Пактике, обвинил агентства по оказанию помощи в проведении актов саботажа и шпионажа. Об этом сообщает газета «8 Собх».

AJC1 Шпионаж

По словам источника, на встрече с местными сотрудниками учреждений по оказанию помощи, губернатор талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредил их, чтобы они прекратили шпионскую деятельность, иначе им не будет разрешено работать.

Днём ранее Абдулла Сархади, губернатор талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Бамиан, также приказал всем агентствам по оказанию помощи в провинции осуществлять свою деятельность в координации с местными учреждениями радикалов.

И это несмотря на то, что из-за экономического кризиса и повсеместной бедности, царящей при правлении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), международное сообщество в основном распределяет помощь через указанные агентства.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всегда настаивали на том, что международное сообщество должно распределять свою помощь под наблюдением и через учреждения «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).