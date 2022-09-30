Ярославль, , 12:53 — REGNUM В Дзержинском районе Ярославля перенесут три автобусные остановки. Об этом сообщает мэрия города.

Остановка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Изменения остановок «15 микрорайон», «Школа №56» и «14 микрорайон» связаны с проведением капитального ремонта на участке Ленинградского проспекта. Места для посадки и высадки пассажиров немного сдвинут в сторону так, чтобы они были неподалёку от действующих мест остановок с 8 октября и до окончания работ.

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