Ярославль, 30 сентября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В Дзержинском районе Ярославля перенесут три автобусные остановки. Об этом сообщает мэрия города.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Остановка

Изменения остановок «15 микрорайон», «Школа №56» и «14 микрорайон» связаны с проведением капитального ремонта на участке Ленинградского проспекта. Места для посадки и высадки пассажиров немного сдвинут в сторону так, чтобы они были неподалёку от действующих мест остановок с 8 октября и до окончания работ.