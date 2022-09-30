София, , 12:47 — REGNUM Сотрудники таможенного управления Болгарии изъяли в районе КПП «Капитан Андреево» на болгарско-турецкой границе более 250 кг табака и курительных смесей. Об этом 30 сентября сообщает софийская газета «Труд».

Граница (сс) CWitte

Согласно официальной информации, незадекларированный груз был спрятан в техническом отсеке грузового автомобиля, следовавшего из Турции в Венгрию. При этом водитель транспортного средства, являющийся венгерским гражданином, заявил, что перевозил соответствующую партию товара «для личного употребления».

Общая стоимость задержанного груза превышает 90 тыс. левов ($55 тыс.). Ведётся следствие.

Напомним, ранее служебное правительство Болгарии объявило о проведении масштабной общенациональной акции по борьбе с контрабандой.