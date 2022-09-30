Чебоксары, , 12:46 — REGNUM Уголовное дело из-за проблемных многоквартирных домов в селе Красноармейское в Чувашии расследуется по фактам злоупотребления полномочиями. Оно возбуждено 21 сентября 2022 года на основании материалов прокурорской проверки. Данную информацию ИА REGNUM подтвердили в прокуратуре Чувашии.

Проблемы Ветхого Жилья Иван Шилов © ИА REGNUM

Проверки и разбирательства после обращений жителей опасных многоквартирных домов по улице Ленина в селе Красноармейское привели к возбуждению уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Основанием стали материалы прокурорской проверки: по данным ведомства, речь идёт о пяти проблемных домах, в которых проживают порядка 20 человек из официально прописанных 94 жильцов.

Правоохранители отмечают, что часть жителей вынуждена жить в других местах. В прокуратуре также добавляют, что по результатам рассмотрения представления администрацией округа приняты меры по устранению нарушений — в частности, по итогам обследования жилых помещений вынесено решение о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащим сносу, пролонгирован договор на управление общежитий с ООО «УК «Коммунальщик» и направлена заявка на ремонт крыши домов, приняты меры по созданию маневренного фонда для временного проживания граждан.

В ведомстве сообщают, что за допущенные нарушения первый заместитель главы администрации Красноармейского муниципального округа привлечён к строгой дисциплинарной ответственности.

Уголовное дело следственное управление СКР по Чувашии возбудило 21 сентября. В настоящее время следствие продолжается.

По неофициальным данным, глава Чувашии Олег Николаев поручил министру строительства Павлу Данилову взять на контроль данный вопрос и принять предусмотренные законом меры.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отметил неудовлетворительную работу подразделения в Чувашии при рассмотрении жалобы по аварийному жилью. На личном приёме у главы ведомства заявители из Чувашии рассказали, что их дом продолжает разрушаться и из-за опасных условий для жизни многие жильцы вынуждены снимать квартиры.

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