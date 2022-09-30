Багдад, 30 сентября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Вооружённые силы Турции начали уничтожать объекты Рабочей партии Курдистана (РПК, признана в Турции террористической группировкой) вдали от государственной границы Ирака. Об этом, как сообщает Yeni Safaq, заявил 30 сентября министр обороны Турции Хулуси Акар в ходе визита на границу с Ираком.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«В понедельник (26 сентября) мы провели воздушную операцию на севере Ирака в районе Ассос, в 140 км от границы, — заявил Хулуси Акар. — Нами были поражены объекты руководства Рабочей партии Курдистана».

По его словам, в результате удара 16 пещер, используемых Рабочей партией Курдистана в качестве убежища, были разрушены.