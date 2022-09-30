Москва, 30 сентября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Если правительство РФ сможет выбрать оптимальную модель стабилизации курса восстановления экономики, то в 2023 году возможен рост реальных зарплат в диапазоне от 1,5% до 3,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил доцент департамента менеджмента и инноваций финуниверситета при правительстве РФ Павел Трифонов.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

«Если в 2023 году не будет радикального изменения в негативную сторону санкционного воздействия на РФ со стороны недружественных государств и правительство сможет выбрать оптимальную модель стабилизации курса восстановления экономики, то возможен рост реальных зарплат в диапазоне от 1,5% до 3,5% в 2023 году, — сказал Трифонов. — Если в совокупности воздействие факторов политического и экономического характера будут иметь нарастающий негативный тренд, то состояние рынка труда и экономики в целом в 2023 году станут еще более сложными для социально-экономического состояния жителей РФ, и может произойти падение размеров реальных заработных плат до 3-5%».

По его мнению, сложнее всего будет идти индексация заработной платы в отраслях экономики, которые связаны напрямую с внешнеэкономической торговлей, а также в госсекторе — падение может достигнуть до 5%.

«Те категории, которые испытают сильное снижение зарплат, — это работники низкоквалифицированного труда в низкотехнологичных секторах обрабатывающей промышленности и секторе услуг, а также ряд работников, функциональные обязанности которых имеют отношение к так называемой категории back-office (бизнес-процессы не создающие прямой ценности для владельца бизнеса), — сказал Трифонов. — Работники, занятые в производстве и торговле товаров и оказании услуг «первой необходимости» и «особого спроса» (продовольствие, фармацевтика, здравоохранение и т.п.), а также специалисты IT-сферы испытают незначительные потрясения, связанные с падением реальных доходов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что в 2022 году в РФ есть определенный риск снижения реальных заработных плат — в коридоре от 3% до 6%.