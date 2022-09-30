София, , 12:44 — REGNUM По итогам выборов в Народное собрание (парламент) Болгарии на места в болгарском высшем законодательном органе смогут претендовать кандидаты от восьми крупнейших партий и политических движений страны. Об этом 30 сентября со ссылкой на данные международного социологического агентства Alpha Research сообщает софийская газета «Факты».

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как утверждают эксперты, наибольшие шансы сформировать новое правительство Болгарии имеют представители партии «ГЕРБ», за которую готовы проголосовать 25,2% опрошенных граждан. На втором месте — структура экс-премьера Болгарии Кирила Петкова «Продолжаем перемены» (16,5%). Замыкает тройку лидеров предвыборной гонки «Движение за права и свободы» (ДПС) с 13,1%.

Кроме того, министерские портфели и парламентские кресла могут быть распределены среди кандидатов от партий «Возрождение» (11%), БСП (10,2%) и «Демократическая Болгария» (8,4%). Необходимый четырехпроцентный барьер также могут преодолеть «Болгарское восстание» (4,4%) и «Есть такой народ» (4%).

Соответствующее исследование проводилось в период с 25 по 27 сентября нынешнего года. Информация была получена методом стандартного опроса 1025 взрослых респондентов со всей страны.

Напомним, всеобщие выборы в Народное собрание Болгарии пройдут 2 октября.