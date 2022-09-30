София, 30 сентября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. По итогам выборов в Народное собрание (парламент) Болгарии на места в болгарском высшем законодательном органе смогут претендовать кандидаты от восьми крупнейших партий и политических движений страны. Об этом 30 сентября со ссылкой на данные международного социологического агентства Alpha Research сообщает софийская газета «Факты».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Как утверждают эксперты, наибольшие шансы сформировать новое правительство Болгарии имеют представители партии «ГЕРБ», за которую готовы проголосовать 25,2% опрошенных граждан. На втором месте — структура экс-премьера Болгарии Кирила Петкова «Продолжаем перемены» (16,5%). Замыкает тройку лидеров предвыборной гонки «Движение за права и свободы» (ДПС) с 13,1%.

Кроме того, министерские портфели и парламентские кресла могут быть распределены среди кандидатов от партий «Возрождение» (11%), БСП (10,2%) и «Демократическая Болгария» (8,4%). Необходимый четырехпроцентный барьер также могут преодолеть «Болгарское восстание» (4,4%) и «Есть такой народ» (4%).

Соответствующее исследование проводилось в период с 25 по 27 сентября нынешнего года. Информация была получена методом стандартного опроса 1025 взрослых респондентов со всей страны.

Напомним, всеобщие выборы в Народное собрание Болгарии пройдут 2 октября.