Сеул, 30 сентября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин встретился 30 сентября в Сеуле с послами стран Латинской Америки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

«Текущий год — подходящее время для развития отношений между Южной Кореей и странами Латинской Америки», — заявил глава МИД Южной Кореи.

Пак Чин подчеркнул, что укрепление сотрудничества со странами Латинской Америки является важной политической целью нынешнего правительства.

«В текущем году исполняется 6 лет со дня установления дипломатических отношений с пятнадцатью странами Латинской Америки», — добавил министр.

Южнокорейский дипломат предложил укрепить сотрудничество в таких областях, как экологически чистая энергия, изменение климата, передовые технологии, а также призвал власти региона поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO-2030.