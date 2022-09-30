Москва, 30 сентября 2022, 12:43 — REGNUM Позиция России по «зерновой сделке» с Киевом заключается в том, чтобы нуждающиеся в продовольствии страны действительно имели возможность получать его в ходе реализации договоренностей. Об этом 30 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что Россия заинтересована в выполнении зерновой сделки, но ради ее изначальной цели — поставок нуждающимся странам.
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