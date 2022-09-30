Москва, , 12:43 — REGNUM Позиция России по «зерновой сделке» с Киевом заключается в том, чтобы нуждающиеся в продовольствии страны действительно имели возможность получать его в ходе реализации договоренностей. Об этом 30 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Зерно Александр Погожев © ИА REGNUM

«По зерновой сделке тоже неоднократно мы говорили о нашей позиции. Важно, чтобы она продолжалась таким образом, чтобы, главное, нуждающиеся в этом зерне беднейшие страны имели возможность его получать в ходе реализации этого процесса», — сказал песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что Россия заинтересована в выполнении зерновой сделки, но ради ее изначальной цели — поставок нуждающимся странам.

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