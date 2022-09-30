Владивосток, , 12:42 — REGNUM В Приморье в селе Покровка состоялась торжественная регистрация брака мобилизованного с Сахалина Андрея Савченко и Ольги Скляровой.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Андрей и Ольга копили деньги на свадьбу и не успели зарегистрировать брак до мобилизации. Когда будущего защитника Донбасса отправили на прохождение подготовки в Приморье, невеста обратилась за помощью губернатору Сахалину Валерию Лимаренко, а он в свою очередь позвонил главе Приморья Олегу Кожемяко и попросил организовать свадьбу.

Несмотря на все трудности брак зарегистрировали. Как сообщило ИА «Восток Медиа», проходящий боевое слаживание Андрей был на торжественной церемонии в форме.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ЗАГСе Петропавловска-Камчатского с начала проведения частичной мобилизации зарегистрировали 22 семейные пары, мужчины из которых отправятся на спецоперацию в защиту Донбасса.