Москва, , 12:42 — REGNUM Освобождённые территории — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — станут суверенной территорией России. Об этом сегодня, 30 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

«Данные территории вольются в состав союзного государства и, разумеется, станут неотъемлемой частью и суверенной территорией Российской Федерации», — пояснил Песков.

Также, по его словам, Москва будет расценивать возможные удары б. УССР по территориям, которые войдут в состав РФ, как акт агрессии против России.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в центре Москвы пройдет концерт-митинг в поддержку итогов референдумов о воссоединении с Россией ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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