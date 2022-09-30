Москва, 30 сентября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Город Красный Лиман взят в полукольцо, ВСУ бросили в бой серьёзные силы. Об этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил 30 сентября в своём телеграм-канале.

Александр Погожев ИА REGNUM Красный Лиман, ДНР

Он отметил, что поступают тревожные новости. Киевские войска всеми силами пытаются омрачить воссоединение республики с Россией.

«На данный момент Красный Лиман в полукольце, дорога от Сватово под нашим контролем, но периодически под обстрелом. Постоянные группы ДРГ. Ямполь и Дробышево в полной мере нами не контролируются», — написал Пушилин.

Союзные силы бьются, подтягиваются резервы, но и со стороны противника брошены серьёзные силы, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ДНР назвал Краснолиманское направление самым сложным на фронте.

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