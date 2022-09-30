Луга , Ленинградская область, 30 сентября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Электропоезд насмерть сбил пешехода, который шел вдоль железнодорожных путей у станции Чолово Лужского района Ленинградской области, из-за чего произошла задержка пригородного сообщения, сообщили 30 сентября в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО.

ИА REGNUM Электричка на железнодорожном переезде

Несчастный случай произошел вечером 28 сентября на 111 км пикета № 6 станции Чолово Ленинградской области. 64-летний местный житель шел вдоль железнодорожного полотна и не заметил приближающего состава. Машинист, увидев человека вблизи путей, подал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение.

«Наезда избежать не удалось. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью», — рассказали в ведомстве, уточнив, что ДТП сказалось на пригородном железнодорожном сообщении, задержка поездов составила 25 минут.

По данному факту проводится проверка.