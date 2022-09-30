Владимир, 30 сентября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. План по частичной мобилизации во Владимирской области выполнен на 90%, заявил 30 сентября в своём телеграм-канале губернатор Александр Авдеев.

Телеграм-канал Александра Авдеева Тёплая одежда для резервистов

С момента начала мобилизации регион принимает резервистов из разных субъектов РФ. По словам губернатора, сейчас в основном идёт призыв офицерского состава. План выполнен на 90%, резервистов стараются обеспечить всем необходимым — закупаются сухпайки, одежда, обувь, спальники, средства личной гигиены.

«За эти дни я трижды был в учебном центре. Инфраструктура не была предназначена для приёма такого большого состава. Поэтому мы сейчас в живом режиме помогаем военным переналадить работу, подготовить центр к увеличению контингента. У бойцов настрой объективно лучше, чем у переживающих за них семей. Поддерживают друг друга. Атмосфера в учебке товарищеская. Количество жалоб минимальное», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, чтобы ускорить работу по приёму резервистов власти задействовали 450 человек.