Москва, 30 сентября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В 2022 году в РФ есть определенный риск снижения реальных заработных плат в коридоре от 3% до 6%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил доцент департамента менеджмента и инноваций финуниверситета при правительстве РФ Павел Трифонов.

Ника Егорова Зарплата

«В первую очередь нужно обратить внимание на ряд успешных мер со стороны правительства РФ по стабилизации экономики в первом полугодии 2022 года, следствием чего стало сохранение уровня заработных плат по большинству отраслей национальной экономики, — сказал Трифонов. — Но достаточно важным для подведения итогов за год станет предстоящий осенне-зимний период III–IV кварталов 2022 года, так как многие эксперты политологи отмечают существенное изменение «геополитического статуса» и формата внешнеэкономического сотрудничества РФ, что повлияет на состояние экономики в ближайшей перспективе».

Поэтому, как полагает Трифонов, есть определенный риск снижения реальных заработных плат — в коридоре от 3% до 6%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что в РФ в 2022 году заметнее всего будут снижаться зарплаты в тех секторах экономики, где превалирует низкоквалифицированный труд.