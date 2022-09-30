Джакарта, 30 сентября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Министерство права в Индонезии продлило срок действия паспортов до 10 лет с первоначальных пяти лет, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

«Постановление вступает в силу с даты обнародования. Обнародовано в Джакарте 29 сентября 2022 года», — указано в постановлении, подписанном министром права Индонезии Ясонной Лаоли 19 сентября 2022 года.

Обычные паспорта с максимальным сроком действия 10 лет выдаются только гражданам Индонезии, которым исполнилось 17 лет или которые состоят в браке.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди продолжила настаивать на равенстве вакцин и готовности к будущим пандемиям, председательствуя на заседании группы по взаимодействию COVAX.

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