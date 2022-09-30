Орхус, Дания, , 13:46 — REGNUM Датская фирма Vestas заявила, что запускает береговую башню для ветряных турбин с высотой ступицы 199 метров, что станет самым высоким сооружением в мире. Ветрогенератор будет оснащён турбиной V172 Vestas мощностью 7,2 МВт. По задумке, она будет использована в Германии и Австрии, а установку сооружения начнут с 2025 года. Об этом сообщает американский CNBC.

Ветрогенератор Pexels.com

По словам представителей компании, высота ветрогенератора позволит получать более сильный и постоянный ветер, а также увеличить выработку электроэнергии турбиной.

«Особенно для стран Центральной Европы, которые, как правило, ограничены в доступных планировочных площадях. Это вносит важный вклад в максимизацию производства экологически чистой электроэнергии», — заявили в компании.

В конструкции ветрогенератора будет использованы сталь и бетон. Кроме того, сооружение будет иметь три режима работы с разными уровнями мощности, а также сможет функционировать при низких температурах до — 30 градусов по Цельсию.

Как сообщало ИА REGNUM, развитию альтернативных источников энергии в Арктической зоне России мешает не только тающая вечная мерзлота, но и отсутствие спроса. В стране необходимо создать комплексную программу, гарантирующую востребованные мощности возобновляемой энергетики.

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