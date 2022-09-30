Москва, , 12:34 — REGNUM ЧП на нитках «Северных потоков» является актом государственного терроризма. Об этом сегодня, 30 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Газопровод «Северный поток» Официальный сайт ПАО «Газпром»

По его мнению, очевидно, что без серьёзного международного расследования такой беспрецедентный акт, можно сказать, государственного терроризма обойтись не может и не должен.

«Утверждения CNN о якобы замеченных в районе аварии на нитках «Северного потока» в Балтийском море российских кораблях и подлодках являются глупыми и ангажированными, больше там замечали корабли и самолёты НАТО», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» являются актом международного терроризма.

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