Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма
Москва, 30 сентября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. ЧП на нитках «Северных потоков» является актом государственного терроризма. Об этом сегодня, 30 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его мнению, очевидно, что без серьёзного международного расследования такой беспрецедентный акт, можно сказать, государственного терроризма обойтись не может и не должен.
«Утверждения CNN о якобы замеченных в районе аварии на нитках «Северного потока» в Балтийском море российских кораблях и подлодках являются глупыми и ангажированными, больше там замечали корабли и самолёты НАТО», — пояснил Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» являются актом международного терроризма.
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