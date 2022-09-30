Москва, , 12:33 — REGNUM Касаясь ядерной тематики необходимо не забывать об ответственном поведении. Об этом 30 сентября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что люди, которые говорят про ядерную эскалацию, ведут себя безответственно.

«Послушайте, на счёт ядерной эскалации говорят люди, которые ведут себя безответственно, — указал официальный представитель Кремля. — Мы не хотим развивать эту тему, все-таки мы призываем всех ответственно себя вести».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что официальные лица США, ссылаясь на российский ядерный потенциал, запугивают собственную и мировую общественность мнимыми ядерными угрозами со стороны России. По его словам, власти США продолжают нагнетать обстановку. При этом они искажают смысл заявлений российских руководителей.

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Вместе с тем, по его словам, сами США очевидным образом напрямую вовлечены в конфликт на стороне киевского режима. Вашингтон открыто наращивает поставки смертоносных вооружений, снабжает Киев разведданными, участвует в планировании операций против российской армии.

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