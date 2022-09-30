Москва, 30 сентября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Касаясь ядерной тематики, необходимо не забывать об ответственном поведении. Об этом 30 сентября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он подчеркнул, что люди, которые говорят про ядерную эскалацию, ведут себя безответственно.

«Послушайте, насчёт ядерной эскалации говорят люди, которые ведут себя безответственно, — указал официальный представитель Кремля. — Мы не хотим развивать эту тему, все-таки мы призываем всех ответственно себя вести».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что официальные лица США, ссылаясь на российский ядерный потенциал, запугивают собственную и мировую общественность мнимыми ядерными угрозами со стороны России. По его словам, власти США продолжают нагнетать обстановку. При этом они искажают смысл заявлений российских руководителей.

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Вместе с тем, по его словам, сами США очевидным образом напрямую вовлечены в конфликт на стороне киевского режима. Вашингтон открыто наращивает поставки смертоносных вооружений, снабжает Киев разведданными, участвует в планировании операций против российской армии.

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