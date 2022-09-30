Гагра, Абхазия, , 12:32 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания 30 сентября в рамках празднования Дня победы и независимости Абхазии возложил цветы к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в Парке Славы в Сухуме. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Абхазия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что в церемонии также приняли участие представители руководства страны, ветераны той войны и родственники погибших. Также цветы возложили посол России в Абхазии Михаил Шургалин, посол Южной Осетии Олег Боциев, глава представительства Приднестровской Молдавской Республики Гарри Купалба.

«413 тяжёлых и страшных дней шла Отечественная война народа Абхазии. Мы потеряли лучших сыновей и дочерей нашей Родины. Невозможно ни измерить, ни оценить подвиг защитников Апсны. Благодаря героям, нашим бесстрашным воинам, Абхазия была спасена от геноцида и истребления», — сказал Бжания в обращении к соотечественникам.

Напомним, грузино-абхазская война началась 14 августа 1992 года, когда Национальная гвардия Грузии под предлогом охраны железной дороги вторглась в Абхазию. Закончилась война 30 сентября 1993 года, когда ВС Грузии покинули территорию Абхазии.

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