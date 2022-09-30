Липецк, , 12:31 — REGNUM Отопительный сезон в Липецке начнётся с 3 октября. Соответствующее постановление подписала мэр Евгений Уваркина, об этом она сама сообщила в телеграм-канале.

Батарея ИА REGNUM

«Приняли решение с понедельника начать в Липецке отопительный сезон. Так как понимаю, что в предыдущие годы, к сожалению, немного опаздывали с этим — на улице холодало, дома остывали, жителям было некомфортно. В этот раз планируем сработать с опережением», — написала Уваркина, выразив надежду, что такое решение поможет максимально снизить дискомфорт для горожан.

Тепло в многоквартирные дома начнут подавать с 3 октября, по графику, в течение пяти дней планируется подключить весь жилой фонд. Ещё некоторое время займёт отладка внутридомовых систем.

Отметим, на 30 сентября — 2 октября в Липецке прогнозируется дневная температура в пределах +17…19 градусов, ночная — не ниже +8. В начале недели, 3 октября, днём до +15, ночью +7, а 4 октября дневная температура снизится до +13 градусов.