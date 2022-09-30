Томск, , 12:28 — REGNUM Прокуратура взяла под особый контроль подачу тепла в многоквартирные дома Томска. Ранее по этому вопросу была проведена прокурорская проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Батарея отопления Josh Wedin

К моменту начала проверки 22 сентября без отопления оставались жители около 200 домов. По её итогам в адрес мэра города и руководителя АО «ТомскРТС» были внесены представления об устранении нарушений.

«На сегодняшний день число не подключенных к теплоснабжению домов сократилось до 139. Устранение нарушений находится на особом контроле в прокуратуре города», — отметили в прокуратуре.

Добавим, что официально отопительный сезон в Томской области стартовал с 15 сентября.

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