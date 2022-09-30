Таллин, , 12:27 — REGNUM

Армия Иван Шилов © ИА REGNUM

С 1 по 27 октября в Эстонии пройдут военные учения «Балтийский тигр» местных Сил обороны совместно с Вооруженными силами Германии. Об этом сообщило эстонское гостелевидение на русском языке ETV+ в своем репортаже.

По сценарию учений, в Эстонию за короткое время должны быть переброшены значительные силы НАТО, поэтому передовым группам немецких военных нужно оказать помощь Силам обороны Эстонии в защите стратегически важных объектов от атаки вражеских сил.

Войска бундесвера будут располагаться в двух стратегически важных местах — морской гавани Таллина и военном аэродроме НАТО в Эмари возле столицы страны.

«В учениях «Балтийский тигр» объединены разные задачи. Морпехи, соответственно, защищают военно-морскую базу, а ВВС обороняют авиабазу», — прокомментировал предстоящие учения командир немецкого контингента Андре Кнаппе.

Отмечается, что в рядах прибывшего в Эстонию немецкого контингента — военные водолазы. Задача водолазов — поиск и устранение мин, им помогают морпехи и саперы.

Войска полностью оснащены необходимым вооружением и оборудованием, в том числе для зачистки береговой линии от мин. Имеются и военные медики, готовые в условиях боя открыть пункты оказания первой помощи бойцам прямо на передовой. Прибыли и солдаты РХБЗ — войска традиционной, химической и биологической защиты.

Подчеркивается, что весь личный состав немецких подразделений вооружен таким образом, чтобы вести бой было комфортно как в дневное, так и в ночное время. Так, приборы ночного видения используются как на личном вооружении и снаряжении, так и на стационарных пулеметах и гранатометах.

Немецкие военные уверяют, сообщило эстонское СМИ, что если Эстонии понадобится их помощь, то они будут готовы оперативно прибыть к нам для совместной защиты границ Евросоюза и НАТО.