Санкт-Петербург, 30 сентября, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В Санкт-Петербургском городском суде гражданин пытается оспорить решение призывной комиссии о своей мобилизации, сообщили 30 сентября в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга. Это первое судебное дело по поводу мобилизации.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

С исковым заявлением к призывной комиссии по мобилизации и военному комиссариату Фрунзенского района Петербурга обратился Даниил Бакалинский. Мужчина указал, что на следующий день после того, как президент России объявил о начале частичной мобилизации, он прибыл в военный комиссариат по повестке для уточнения документов воинского учета.

В этот же день, следует из искового заявления, без проведения медицинского освидетельствования или осмотра, без выяснения наличия оснований для отсрочки или освобождения от призыва на военную службу по мобилизации, гражданин был призван и ему вручена повестка для явки в комиссариат с целью отправки к месту прохождения военной службы на 22 сентября в 16:00 мск.

«Бакалинский указал, что военная служба противоречит его убеждениям совести, он подал заявление о замене военной службы на альтернативную гражданскую. С решением призывной комиссии он не согласен», — уточнили в ОПС, добавив, что истец просит суд признать незаконным и отменить решение призывной комиссии по мобилизации, признать незаконной и отменить повестку, обязать вынести решение об освобождении от мобилизации.

Кроме того, Бакалинский просит о применении мер предварительной защиты в виде приостановления решения призывной комиссии.

«К производству административное исковое заявление пока не принято», — подытожили в ОПС.